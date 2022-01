Die Skandale der FIS – Wenn sich der Skizirkus lächerlich macht Der Fall Vincent Kriechmayr ist nur die jüngste Affäre des Weltverbands. Er sorgte schon für manchen Aufreger. René Hauri Philipp Rindlisbacher

Dieses Podest hätte es so eigentlich nicht geben dürfen: Vincent Kriechmayr (Mitte) gewinnt vor Beat Feuz (links) und Dominik Paris. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Es trifft das ein, was niemand wollte. Vincent Kriechmayr, Weltmeister im Super-G, Weltmeister in der Abfahrt, steht in Wengen im Zielraum. Flankiert von Beat Feuz und Dominik Paris. Die Ränge 2 und 3 bleiben dem Emmentaler und dem Ultentaler in der prestigeträchtigen Abfahrt am Lauberhorn. Staffage sind sie an diesem Samstag, Kriechmayr ist die grosse Figur. Und die umstrittene.

Starten konnte er nur, weil sich der Weltverband FIS einen Kniff ausdachte. Zu spät aus der Quarantäne in Österreich gekommen, hatte der 30-Jährige beide Trainings verpasst. Damit wäre er nicht teilnahmeberechtigt gewesen. Eine vierköpfige Jury, bestehend aus Wengen-Rennleiter Bob Lehmann, Speed-Renndirektor Hannes Trinkl, dem Technischen Delegierten Rainer Senoner sowie Markus Waldner, FIS-Renndirektor bei den Männern, hebelte das Reglement kurzerhand aus und sorgte für einen Witzauftritt Kriechmayrs: Am Freitag vor dem ersten Rennen auf verkürzter Strecke stösst er sich aus dem Starthaus, schwingt ein paar Meter später ab. Die FIS wertet das als Testfahrt und lässt Kriechmayrs Start zu.