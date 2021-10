Unihockey: Bülach gewinnt Derby 9:6 – Wenn sie in der Hirslen «Ti amo» singen Ein Stempel zum Start, eine Weisswurst zur Pause, eine spannende Partie und eine Schnulze zum Schluss: Das Erstligaduell zwischen Bülach und Bassersdorf-Nürensdorf hatte viel zu bieten. Marisa Kuny

169 Zuschauerinnen und Zuschauer sehen in der Sporthalle Hirslen ein intensives Derby, in dem Bülach weniger Fehler macht und mehr Tore schiesst als Bassersdorf Nürensdorf. Francisco Carrascosa

UBN sei Dank: Seit dem Aufstieg vor dreieinhalb Jahren hat sich Unihockey Bassersdorf Nürensdorf immer näher an das Erstliga-Spitzenteam Bülach Floorball herangetastet und dem Unterland damit ein heiss umkämpftes Unihockey-Derby geschenkt. Der bisherige Höhepunkt der jüngsten gemeinsamen Geschichte ist der Playoff-Final 2020, der wegen der Pandemie allerdings abgebrochen werden musste.

Dass Bülach seinen Lokalrivalen am Samstag in der Favoritenrolle zum ersten Derby der Saison in der Hirslen begrüssen durfte, hat mit dem jeweiligen Saisonstart beider Teams zu tun. Während Bülach als noch ungeschlagener Leader antrat, der in sechs Spielen nur gerade gegen den stark eingestuften UHC Pfannenstiel einen Punkt abgab, ist UBN noch nicht richtig auf Touren gekommen. Die volle Punktzahl gab es nur für die beiden Pflichtsiege gegen Laupen und die Gators, daneben stehen drei Niederlagen.