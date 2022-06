Interview mit Nobelpreisträgerin – «Wenn Sie Schreiner sind, wollen Sie vielleicht nicht Wachmann werden – es geht um Würde» Ökonomin Esther Duflo erklärt, warum Menschen oft nicht das tun, was Modelle vorhersagen. Und warum der Kampf gegen den Klimawandel so schwierig ist. Mario Stäuble

«Auch wenn Ihr Haus neu isoliert ist, müssen Sie die Fenster schliessen» – Esther Duflo kritisiert, dass Ökonomen oft menschliches Verhalten ignorieren. Foto: Dominique Meienberg

Die Wetter-App zeigt 32 Grad an, als Esther Duflo in einem Hotel nahe der Uni Zürich zum Gespräch empfängt. Die französisch-amerikanische Doppelbürgerin ist jet-lagged, sie traf tags zuvor in der Stadt ein, um Vorlesungen und einen Vortrag zu halten. Ihr Partner Abhijit Banerjee und sie – beide Entwicklungsökonomen, beide mit dem Nobelpreis ausgezeichnet – geben in zwei Sitzungszimmern parallel Interviews. Die Hitze drückt durchs offene Fenster, im Gebäude nebenan übt jemand Klavier.