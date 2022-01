Insel-Dealer Farhad Vladi – «Wenn Sie sich ein gutes Auto leisten können, liegt auch eine Insel drin» Um die 3000 Inseln hat Farhad Vladi in 50 Jahren vermittelt – an Filmstars, Monarchen, Magnaten, Handwerker. Über den Handel mit den Paradiesen dieser Welt. Peter Burghardt

Privatgrundstück: Farhad Vladi hat Cousine Island auf den Seychellen 1971 an drei Deutsche weiterverkauft. Bild: Sakis Papadopoulos/Vladi Private Islands

Den Traum kann man kaufen, er liegt ausgedruckt auf dem Tisch des Hamburger Unternehmers Farhad Vladi. Vatuvara Island & Kaibu Island steht auf dem Exposé, Republic of Fiji, Pacific Ocean. Türkisfarbener Ozean, schneeweisse Palmenstrände, Korallenriff. Südsee. «Vergessen Sie mal die Preise», sagt Farhad Vladi.



Er blättert den Prospekt durch, 25 Seiten. Zum Paket gehört unter anderem ein Island Resort mit drei Villen, Golfplatz, Berg, Lagune, organischem Garten, Kokosölproduktion und 3G-Handynetz sowie eine zweimotorige Propellermaschine vom Typ Twin Otter, es gibt eine Landebahn. «Nicht für einen Airbus», sagt Farhad Vladi, aber für kleine Flugzeuge reiche es. Anreise mit dem Schiff ginge auch.



Der Preis: alles zusammen 123 Millionen Dollar, Verhandlungsbasis.



«Wenn Sie sich ein gutes Auto leisten können, dann können Sie sich auch eine Insel leisten», sagt Vladi. Er muss es wissen, er gilt als der erfolgreichste Inselmakler der Welt. Farhad Vladi, 76 Jahre alt, silbernes Haar, fliederfarbenes Hemd, graues Jackett, schaut durch Panoramafenster auf die Binnenalster. Die Wände seiner Räume sind voller Inselfotos, so wie seine Bildbände, Kalender, Kataloge und Visitenkarten. Um die 3000 Inseln hat er mit seiner Firma «Vladi Private Islands» in 50 Jahren vermittelt, an Filmstars, Monarchen, Magnaten, Handwerker.