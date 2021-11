Kommentar zu neuem Luxus  – Wenn Statussymbole plötzlich peinlich sind

Mittlerweile gilt als peinlich, wer sich ein Fell umhängt und Stopfleber isst . Im Bild: Zuschauer mit Pelzmänteln am White Turf in St. Moritz. (2014) Foto: Christian Beutler (Keystone)

Daniel Humm zieht es durch: Lieber verzichtet der Spitzenkoch auf die Zusammenarbeit mit dem Londoner Luxushotel Claridge’s, als dass er seine Überzeugung verrät. Weil Humm fortan vegan kochen will, Claridge’s aber nicht bereit ist, die Speisekarte anzupassen, hat er als Chefkoch des Traditionshauses gekündigt.

Das mag von der Geradlinigkeit her aussergewöhnlich sein, von der Tendenz her indes nicht: Humms Haltung widerspiegelt den Zeitgeist. Und der definiert gerade den Luxus neu – mit allem, was dazugehört. Die einstigen Statussymbole wie Foie gras und Hummer der gehobenen Gastronomie gelten je länger, je mehr als gestrig und deplatziert in einer Welt, in der die Begriffe der Stunde Nachhaltigkeit und verantwortungsvoller Konsum lauten.