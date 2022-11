Ex-Präsident Donald Trump am Wahlabend in seiner Villa Mar-a-Lago in Palm Beach im Bundesstaat Florida. (8. November 2022) Foto: Andrew Harnik (Keystone)

Wellen haben in der Regel einen vorhersehbaren, am Ende aber auch beruhigenden Verlauf. Die Wassermasse baut sich auf, schwillt an, bricht, strudelt, stiebt – und läuft dann aus. Je nach Kraft verläuft die Wasserlinie am Strand höher oder weniger hoch, die Gezeiten tun ihr Übriges. Am Abend der amerikanischen Zwischenwahl fegte ein tropischer Sturm über Donald Trumps Domizil in Florida hinweg – eine politische Woge konnte aber auch der nicht aufbauen. Die Trump-Welle – auch sie lief einfach aus.