Die Freibäder der Region werden derzeit überrannt. Bademeister Thomas Tessaro vom Freibad Töss-Side erklärt, auf was man achten muss.

«Wer auf Hitze anfällig ist, meidet die Badi an heissen Tagen»

Der Badi-Guide zu den Freibädern der Stadt Zürich.* Die meisten Badis gehen am 14.5. auf. Impressionen aus der Badi Letzigraben.

Der Badi-Guide zu den Freibädern der Stadt Zürich.* Die meisten Badis gehen am 14.5. auf. Impressionen aus der Badi Letzigraben.

Herr Tessaro, wie komme ich in der Badi Töss-Side am besten zu einem guten Platz? Darf man einen Platz reservieren?

Je früher, desto besser, oder wie man sagt: «first come, first served.» Wir haben zum Glück keine Reservationsliste. Was ein guter Platz ist, ist natürlich von Gast zu Gast unterschiedlich. Platz hat es bei uns aber genug.