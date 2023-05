Gala gegen Real Madrid – Wer bloss soll dieses City stoppen? Triumphal zieht das Team mit dem Schweizer Manuel Akanji ins Endspiel der Champions League gegen Inter ein – die Leistung beim 4:0 gegen Real im Halbfinal-Rückspiel begeistert. Thomas Schifferle

Allein auf weiter Flur: Torschütze Julian Alvarez feiert das 4:0 eines überragenden Manchester City. Foto: Tim Goode (Keystone)

Das Lied muss auch an diesem Mittwochabend gespielt werden, weil es in diesem Stadion immer gespielt wird. Seit gut dreissig Jahren ist es die Hymne der Himmelblauen aus Manchester, «Blue Moon», melancholisch in Ton und Text: «Blauer Mond / Du sahst mich allein stehen / Ohne einen Traum in meinem Herzen / Ohne meine eigene Liebe.»