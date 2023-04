Glasfasernetz in Wallisellen – Wer den alten TV-Anschluss vergisst, bezahlt doppelt Das neue Glasfasernetz versorgt immer mehr Menschen auch mit dem Fernsehsignal. Kündigt man den alten Kabelanschluss nicht, bezahlt man unnötigerweise zweimal. Alexander Lanner

Wer in Wallisellen das Fernsehsignal über das Glasfasernetz bezieht und den TV-Grundanschluss nicht plombieren lässt, bezahlt unnötigerweise doppelt. Symbolfoto: Matthias Spicher

In Wallisellen nutzen immer mehr Haushalte die Vorteile des schnelleren Glasfasernetzes. Dieses wurde Ende 2020 fertiggestellt. Der lokale Energieversorger Die Werke Versorgung Wallisellen AG – kurz: die Werke – hat für die schnellen Leitungen in jedes Haus – im Fachjargon «Fibre to the Home» oder abgekürzt FTTH – 10 Millionen Franken ausgegeben. Weitere 10 Millionen Franken hat die Swisscom als Kooperationspartnerin eingeschossen.