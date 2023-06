Putschversuch der Gruppe Wagner – «Wer den Weg des Bösen geht, zerstört sich selbst» Schon lange hoffen die Ukrainer darauf, dass Putins Russland zerfällt. Freude und Spott über Prigoschins Coup sind gross. Und der Blick geht schon weiter in die Zukunft. Sonja Zekri aus Charkiw

«Russlands Propaganda hat die Schwäche und die Dummheit seiner Regierung kaschiert»: Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski sieht Putin geschwächt. Foto: Keystone

Die offiziellen ukrainischen Reaktionen auf den Umsturzversuch des Söldnerführers Jewgeni Prigoschin liessen auf sich warten. Vom sonst kommentarfreudigen Präsidenten Wolodimir Selenski kam erst am Mittag eine Nachricht: «Wer den Weg des Bösen geht, zerstört sich selbst», schrieb er auf Twitter. «Russlands Propaganda hat die Schwäche und die Dummheit seiner Regierung kaschiert. Und nun herrscht so viel Chaos, dass keine Lüge sie verbergen kann.» Je länger Russland seine Truppen und seine Söldner in der Ukraine halte, desto grösser werden später «Chaos, Schmerz und Probleme» für Russland.