Feuerwerk vor dem 1. August – Wer die Raketen zu früh zündet, wird gebüsst Immer wieder wird Feuerwerk vor oder nach dem Nationalfeiertag abgelassen. Die regionalen Polizeikorps ahnden dies mit teils hohen Bussen. Fabian Boller

So schön die Raketen auch sind, sie dürfen nur an zwei Tagen im Jahr gezündet werden. Foto: Moritz Hager

Der Feuerwerkverkauf startet bekanntlich bereits Tage vor dem ersten August, und so manchen Fan der Pyrotechnik juckt es schon vor dem Nationalfeiertag in den Fingern. Und so werden immer wieder bereits vor dem ersten August Raketen oder Böller gezündet. Ebenfalls beliebt ist das Abfeuern des übrig gebliebenen Feuerwerks in der Woche nach dem ersten August.

Das ist allerdings verboten. In den meisten Gemeinden ist das Abbrennen von Feuerwerk ausschliesslich am ersten August und in der Silversternacht erlaubt – so auch in Bülach. «Wir stellen immer wieder fest, dass Feuerwerk auch vor oder nach den erlaubten Tagen abgelassen wird», sagt Bülachs Polizeichef Atilla Uysal. Wenn die Polizei die Übeltäterinnen oder Übeltäter erwischt, geht das ins Portemonnaie. 100 Franken beträgt die Busse in der Stadt Bülach für «unbewilligtes Abbrennen von Feuerwerk».