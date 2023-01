Interview mit Historikerin über Harry – «Wer diese rote Linie überschreitet, wird für immer ausgeschlossen» Spätestens nach der Veröffentlichung seiner Biografie «Spare» drohen Prinz Harry Konsequenzen. Die deutsche Historikerin Karina Urbach erklärt, weshalb dies so ist. Kerstin Lottritz

Prinz Harrys Memoiren tragen den Titel «Spare» («Reserve») – er hat mit diesem Werk endgültig den Ärger der Windsors auf sich gezogen. Foto: Adam Berry (Getty Images/11. Januar 2023)

Hätte er sich doch mal auf seinen repräsentativen Aufgaben ausgeruht oder wäre weiter beim Militär marschiert. So wie die anderen Reserve-Thronfolger, die es bislang in der königlichen Familie gegeben hat. Prinz Harry tingelt zwar gerade durch sämtliche US-Talkshows, doch schon bald dürfte er die Aufmerksamkeit dort wieder verlieren, prognostiziert die Historikerin Karina Urbach. Im Interview erklärt die Deutsche, warum Harry nur einen Blick in die Geschichtsbücher hätte werfen müssen, um zu wissen, was ihm als Reaktion auf die Veröffentlichung seiner Biografie drohen könnte.