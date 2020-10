ZSC stärker, Rapperswil aber noch ohne Gegentor

Das erste Drittel ist vorbei. Die Zürcher legen einen Blitzstart hin, kommen gleich in den ersten Minuten zu mehreren hochkarätigen Chancen, können diese aber nicht verwerten. Nyffeler rettet für die Lakers die Null. Dann aber bringen sich die Zürcher mit mehreren Strafen hintereinander selber in Schwierigkeiten. Doch durch das aggressive Boxplay können sie das Powerplay der Rosenstädter gut unterbinden. Ausserdem bleiben die Lions mit ihren schnellen Kontern weiter gefährlich. In den Schlussminuten sind die Rapperswiler zwar öfter im Drittel der Zürcher, doch Waeber kann bereinigen.