Datingplattform für Zuchtpferde – Wer ist der beste Hengst?

Dating-Plattform für Zuchtpferde – Wer ist der beste Hengst im Stall? Ohne Partnervermittlung läuft bei der Pferdezucht nichts. Agroscope bietet Zuchtbetrieben nun eine Software an, damit sie sich den perfekten Hengst heraussuchen können. Dabei wird auch auf den Charakter geachtet. Barbara Reye , Sofia van Moorsel

Die Forscherin Sabrina Briefer macht mit dem Zuchthengst Natif des Aiges auch Persönlichkeitstests. Foto: Barbara Reye

Der elfjährige Hevron ist in seinen besten Jahren und als Enkel des berühmten Zuchthengstes Libero in der Szene sehr gefragt. Denn der Freiberger mit dem ausdrucksvollen Kopf und langen Schultern hat für seine Rasse genau die richtigen Masse, ist muskulös, ohne Fettröllchen am Nacken oder schräge X-Beine. Seine Decktaxe: 200 Franken pro Bepaarung mit einer Stute.



Gleich viel kostet es mit Natif des Aiges. Ebenfalls ein wahres Prachtexemplar aus dem Schweizer Nationalgestüt von Agroscope in Avenches, das insgesamt 55 eigene Zuchthengste besitzt. Der Zwanzigjährige fällt nach Angaben des offiziellen Steckbriefs durch seinen energischen Schritt und seinen taktvollen Trab auf. Hinzu kommen sein gutes Aussehen sowie der hochkarätige Stammbaum. Im Februar geht es für beide Hengste mit den arrangierten Verkupplungen dann wieder los.