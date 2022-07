Von den Anhörungen im amerikanischen Kongress zum Sturm auf das Kapitol sind bisher zwei Erkenntnisse hängen geblieben. Erstens: Präsident Donald Trump war nicht der unwissende Narr, den er nach der Randale seiner Anhänger am 6. Januar 2021 in Washington gab. Sein Aufruf zum Marsch auf das Kapitol war nicht spontan, sondern geplant. Trump wusste, dass viele seiner Fans bewaffnet waren. Trump provozierte den Aufstand, er nahm Gewalt in Kauf, Blutvergiessen. Um an der Macht zu bleiben, schreckte Trump vor nichts zurück. Vor gar nichts.