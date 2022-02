Erneuerungswahlen vom 27. März – Wer kandidiert in meiner Gemeinde für welches Amt? Wer will wo in den Gemeinderat? Wir tragen alle Kandidierenden im Bezirk Bülach zusammen. Hier finden Sie alle Texte, die bereits erschienen sind. Martin Liebrich

Am 27. März wird sich die Richtung der Gemeindepolitik in den nächsten vier Jahren weisen. Foto: Marco Zangger (20 Minuten/Archiv)

44 Gemeinden umfasst das Zürcher Unterland. In allen finden am 27. März Gesamterneuerungswahlen statt. Hier finden Sie den Link zu den Kandidierenden in Ihrer Unterländer Gemeinde. Die Gemeinden sind nach Bezirk und alphabetisch geordnet. Die Liste wird laufend ergänzt.

Bezirk Bülach

Embrach: Da verdient der Wahlkampf seine Bezeichnung. Statt sieben Sitze gibt es im Gemeinderat neu nur noch fünf. Einer davon ist das Primarschulpräsidium. Drei von sieben Bisherigen treten zurück, hinzu kommen zwei Neue – also fünf Kandidierende für vier Sitze. Und: Um das Gemeindepräsidium streiten nach dem Rücktritt von Erhard Büchi zwei Kandidierende. Hier stellen sich alle vor.