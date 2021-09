Augenschein im Unterland – Wer kein «G» vorweisen kann, wird nur draussen bedient Nur wer geimpft, getestet oder genesen ist, darf rein. Der erste Tag im Unterland mit Zertifikatspflicht. Daniela Schenker

Die stellvertretende Leiterin der Bülacher Bibliothek, Biljana Stevanovic, am Fenster der Stadtbibliothek, an dem Ungeimpfte ihre Medien abholen können. Foto: Raisa Durandi

Seit dem frühen Montagmorgen gilt an vielen Orten die Zertifikatspflicht. Im Unterland scheint die Einführung weitgehend problemlos verlaufen zu sein. Nicht zuletzt dank der guten Vorbereitung von Gastronomie, Hallenbädern, Bibliotheken und Fitnesscentern. Auch die Mehrheit der Kundinnen und Kunden zeigt am Montag Verständnis für die neue Regelung.

Solidarität in der Beiz

Die Plakate hängen: Eingang zum Restaurant Frohsinn in Opfikon. Foto: Daniela Schenker

Nicole Grimm, Juniorchefin im Opfiker Restaurant Frohsinn, zeigt ihren Arm voller Gänsehaut. «Ich bin noch immer ganz gerührt», sagt sie. «Eben hat eine Kundin angerufen und gesagt, ihre geimpfte Gruppe würde auch drinnen sitzen, falls ich den Platz draussen für Gäste ohne Zertifikat brauche.» Ein sehr grosszügiges Angebot, findet Grimm. Denn bei diesem Prachtstag will eigentlich niemand drinnen sitzen. «Würde es heute regnen, wären wir sehr gefordert», sagt die Gastronomin. «Denn mit dem Herunterladen der Kontroll-App ist es nicht getan.» Der Verband Gastro Suisse mache zwar einen super Job, findet Grimm. «Das erste Webinar zur neuen Regelung fand am Donnerstag statt. Die Verantwortlichen versuchten, Fragen zu beantworten, oder leiteten diese zur Abklärung an den Rechtsdienst weiter. Am Montag und am Dienstag finden weitere Seminare statt.» Aber für Grimm sind an diesem Montagmorgen dennoch nicht ganz alle Fragen beantwortet. So weiss sie zum Beispiel nicht, ob der ungeimpfte Lieferant die Weinkisten in den Keller tragen oder nur noch vor dem Eingang hinstellen darf. «Einiges scheint auch noch nicht wirklich durchdacht», sagt sie. So könne eine Trauergemeinde zwar ungeimpft in die Kirche, aber wenn nachher 50 Personen am Leidmahl im Restaurant teilnehmen, muss jeder Einzelne kontrolliert werden. Das Beispiel ist keineswegs aus der Luft gegriffen: Drei Leidmahle erwartet sie allein in dieser Woche. Die Wirtin hofft nun, dass sich einiges klären und einspielen wird: «Die Änderung kam für uns doch sehr kurzfristig.» Das empfänden auch einige Gäste so, wenn sie bei der telefonischen Reservierung auf die neue Regelung aufmerksam gemacht würden. «Was, das gilt jetzt schon?», ist dann eine häufige Reaktion.