Bei der zweiten Welle. Bei der ersten dachte ich noch: Okay, das ist neu, da gehen wir jetzt zwei, drei Monate lang durch, und dann ist es vorbei.

Wann ist Ihnen diese Pandemie so richtig eingefahren?

So dachten Sie?

Und dann kam das Spiel gegen Servette (am 4. Oktober), bei dem wir das Stadion wieder zu zwei Dritteln füllen durften. Unsere Crew hat alles extrem gut vorbereitet, um die Schutzmassnahmen einzuhalten. 10’000 Zuschauer kamen, sie hielten sich, ohne zu murren, an die Vorgaben. Es gab nicht eine Ansteckung. Da dachten wir: So, jetzt haben wir die Hürde Corona übersprungen. Kurz danach war Bundesrat Alain Berset bei uns im Stadion, und wir konnten ihm den Club und unser Konzept vorstellen.