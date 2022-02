Wahlkampf in Bassersdorf – Wer muss über die Klinge springen? Zur Gemeinderatswahl treten nach zwei Rücktritten (Doris Meier, FDP; Christoph Füllemann, parteilos) drei neue Kandidierende und fünf bisherige an. Hier erfährt man, was sie über sich und ihre Ziele zu sagen haben. Christian Wüthrich

Die Bassersdorfer Stimm- und Wahlberechtigten entscheiden nach der Doppel-Gemeindeversammlung vom Dezember (Foto) und einer Urnenabstimmung Mitte Februar als Nächstes am 27. März über die Zusammensetzung des Gemeinderats. Symbolfoto: Christian Wüthrich

Der Gemeinderat von Bassersdorf besteht aus sieben Personen. Alle werden direkt in der Gemeinderatswahl vom 27. März 2022 gewählt. Gemeindepräsidentin Doris Meier (FDP) tritt nicht mehr für eine weitere Amtszeit an. Für die separate Wahl ins Präsidium bewirbt sich als Einziger der bisherige Gemeinderat Christian Pfaller (SVP). Für alle zu vergebenden Ämter wählbar sind jedoch grundsätzlich alle in der Gemeinde wohnhaften Personen, die nicht bevormundet sind und das Schweizer Bürgerrecht besitzen.