Internet in der Pandemie – «Wer Netflix in 4K schaut, muss keine Angst haben, das Netz zu überlasten» Belasten vermehrtes Homeoffice und Streaming das Internet? Und was muss ich bei der Wahl meines Abos beachten? Internet-Experte Jean-Claude Frick entwarnt und gibt Tipps. Mathias Möller

Laptop und Handy gehören mittlerweile wohl zur Grundausstattung vieler Schweizer Haushalte – seit gut zwei Jahren wird oft auch von daheim aus gearbeitet. Symbolbild aus dem Januar 2021. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Seit bald zwei Jahren arbeiten viele von uns von daheim – was zu einer zusätzlichen Auslastung privater Infrastrukturen führt. Wird deswegen das eigene Internet über Gebühr belastet? Was kann man tun, um geschmeidiger zu surfen? Und was gibt es bei der Wahl des Internet-Abos zu beachten? Antworten darauf gibt Online-Experte Jean-Claude Frick.