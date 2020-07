Eindringlinge im Rhein – Wer nicht putzt, schadet der Natur Verschieben Freizeitsportler Gummiboot oder Stand-up-Paddle von Gewässer zu Gewässer, kann das invasive Tiere und Pflanzen verbreiten. Das gilt auch für die einzelnen Abschnitte des Rheins. Nun warnt der Kanton Thurgau. Daniela Schenker

Eine Schwarzmeergrundel, die im Rheinhafen in Kleinhüningen aus dem Wasser geholt wurde. Foto: PD

Auch am kommenden Wochenende werden sie – warme Temperaturen vorausgesetzt – wieder in grosser Zahl auf dem Rhein nach etwas Abkühlung suchen: Gummiböötler, Stand-up-Paddler, Kanufahrer und Fischer. Eine Woche später geht es dann vielleicht an einen anderen Abschnitt des Rheins oder an einen See. Dabei transportieren die Freizeitsportler nicht nur die eigene Ausrüstung, sondern auch unerwünschte Gäste, sogenannte Neobiota. Dabei handelt es sich um Tiere und Pflanzen, die ursprünglich nicht bei uns heimisch sind. Einige dieser Neobiota richten gemäss dem Kantonalen Amt für Wasser, Energie und Luft (Awel) grosse Schäden an.