Porträt eines besonderen Berufs – Wer reinigt in Zukunft die Brunnen in Buchberg? Die Gemeinde Buchberg sucht eine neue Brunnenreinigerin oder einen neuen Brunnenreiniger. Was steckt hinter diesem Beruf? Paula-Sophia Wollenmann

Wer die Brunnen in Buchberg in künftig reinigt, ist noch unklar. Foto: Sibylle Meier

«Brunnen sind das Etikett einer Gemeinde. Deshalb ist es wichtig, dass sie stets sauber sind», sagt Fredy Fehr. Er ist in der Gemeinde Buchberg für die Wasserversorgung zuständig. Das Brunnenreinigen sei eine schöne Arbeit, vor allem im Sommer. «Dann ist es natürlich herrlich, mit Wasser zu arbeiten», so Fehr. Bisher sorgte Peter Graf dafür, dass die Brunnen stets blitzblank waren. Dieser tritt nun jedoch zurück. Der hauptberufliche Maurerpolier erledigte die Arbeit nebenbei am Abend. «Ich würde die Arbeit gern selbst machen, habe jedoch schon ein ziemlich volles Arbeitspensum», führt Fehr aus.