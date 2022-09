Der Kinosaal des ABC während einer Kindervorstellung von der Zauberlaterne im 2014. Foto: Francisco Carrascosa

Schade? Natürlich ist das schade. Aber wann warst du denn zum letzten Mal selber da? Mit dem ABC und dem Bambi verliert das Unterland per Ende Jahr zwei seiner vier Kinosäle, die neben dem Giganten Pathé (Dietlikon) bestehen. Das ABC soll abgerissen werden, zugunsten eines Neubaus mit Laden und Wohnungen, so zumindest sind derzeit die Pläne. Noch ungewiss ist derzeit die Zukunft des Kinos Claudia, das in Kloten 60er-Jahre-Charme versprüht.