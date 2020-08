Das ist bei den anderen Clubs im Raum Zürich los Infos einblenden

FC Zürich U-21: Die letzte Promotion-League-Saison beendete das Team auf Platz 13. Ein Abstieg wäre möglich gewesen – wenn die Saison wegen Corona nicht abgebrochen worden wäre. Doch davon will U-21-Trainer Artur Petrosyan nichts wissen. «In unserer jungen Mannschaft steckte viel Qualität», sagt er. Für die nächste Saison hat sich Petrosyan viel vorgenommen. «Wir wollen uns natürlich in der dritthöchsten Schweizer Spielklasse halten und weiter etablieren», so der U-21-Trainer. Auch versuche man, dass möglichst viele Spieler den Sprung in die 1. Mannschaft schaffen.

Grasshopper Club Zürich U-21: Der Abbruch der letzten Saison kam für GC zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Der Club stand auf Platz 4 der 1. Liga, ein Aufstieg in die Promotion League wäre möglich gewesen. Dem nachtrauern mag im Club aber niemand. U-21-Trainer Goran Ivelj sagt: «Durch den Abbruch hatten wir die Möglichkeit, U-21-Spieler in die 1. Mannschaft zu integrieren. Sieben Spieler kamen dabei nicht nur zu ihrem Debüt im Fanionteam, sondern wurden auch regelmässig eingesetzt.» Ziel in dieser Saison sei es, das wieder zu erreichen. Und das wollen auch die neuen GC-Besitzer. «Sie möchten den Nachwuchs weiter stärken», so Ivelj.

FC Red Star Zürich: Mit dem 33-jährigen Dominik Fabbricatore kehrt ein Routinier zu Red Star zurück, der bereits von 2011 bis 2017 für den Club die Schuhe geschnürt hat. Auch schafften mehrere Nachwuchskräfte den Sprung ins Fanionteam, und mit Alessandro Galeati (18) ist ein Talent aus der U-21 des FC Luzern dazugestossen. Grosse Ziele will der sportliche Leiter, Marc Brechot, dennoch nicht formulieren. Nach der langen Wettkampfpause möge er hierzu nichts sagen. «Wir wollen einfach schnell einen guten Rhythmus finden. Die Vorfreude auf die neue Saison ist riesig», sagt er.

FC Kosova: Ob die Spieler und die Verantwortlichen dem Champions-League-Quali-Spiel des kosovarischen Meisters FC Drita in Nyon entgegenfieberten, ist nicht bekannt. Sicher ist, dass die Vorfreude auf die neue Saison auch beim FC Kosova gross ist. Schliesslich hat sich der Club gar mit einem «Promi» verstärkt. So wechselt Giovanni Caputo zum Erstligisten. Der 25-Jährige war Kandidat der letzten «Bachelorette»-Staffel, bei der er es aber nicht in den Final schaffte.

FC Wettswil-Bonstetten: Für Wettswil-Bonstetten war der Abbruch der letzten Saison bitter. Der Club stand auf Platz 2, ein Aufstieg wäre möglich gewesen. Markus Fischer, der Präsident, will aber nicht Vergangenem nachhängen. Die Gesundheit sei vorgegangen, meint er. Auf die neue Saison freue er sich, wenn er auch Schwierigkeiten sieht. Er sagt: «Die Organisation des Trainings- und Spielbetriebs unter der Einhaltung der Corona-Regeln zieht einen grossen Aufwand mit sich.»

FC Thalwil: Für den FC Thalwil hatte der Abbruch etwas Gutes. Schliesslich stand der Club auf dem letzten Rang der Gruppe 3 in der 1. Liga. Dieses Jahr wollen es die Thalwiler besser machen. «Wir wollen mit dem Abstieg nichts zu tun haben», sagt so auch Trainer Sergio Dias. Und um das zu erreichen, ist das Kader verstärkt worden. So kehrte etwa der Ex-FCZ-Junior Fabio Schmid zum Team von Dias zurück – dies nach einem Jahr Fussballpause.

SV Höngg: Die letzte Saison, die so abrupt endete, schloss das Team auf Rang 5 ab. Daran wollen die Höngger nun anknüpfen. Auch wenn sie wissen, dass das schwierig wird. So sagt Sportchef Daniel Lang: «Wir sind in der 1. Liga der einzige verbleibende Verein, der den Spielern keine Entschädigungen zahlt.» Und: «Wir setzen mehr auf junge Talente aus den eigenen Reihen und von anderen Clubs, die dort keine Gelegenheit bekommen, sich zu entwickeln.»

FC Dietikon: Die Dietiker wurden noch vor dem Saisonstart ausgebremst. Dies, weil vor einigen Tagen ein Spieler des FC Dietikon positiv auf das Coronavirus getestet worden ist. Die Folge: Der Erkrankte sowie die Fussballkollegen, die mit ihm näheren Kontakt hatten, wurden in häusliche Quarantäne geschickt. Der Dietiker Meisterschaftsstart gegen Winterthur II wurde auf nächsten Dienstag verschoben. (nih)