Pausenfazit

Nach der ersten Halbzeit sind die Kräfteverhältnisse klar. Die Gastgeber aus Leipzig legen einen Blitzstart hin und gehen mit dem zweiten Vorstoss in der zweiten Minute durch Angelino in Führung. Auch beim 2:0 durch Haidara hat der Aussenverteidiger, der von Manchester City ausgeliehen ist, seine Füsse im Spiel. Nach einer guten Spielverlagerung von Sabitzer flankt der Spanier perfekt auf den freistehenden Malier, der herrlich per Direktabnahme trifft.

Und die Leipziger machten ohne Pause weiter. Forsberg hätte nach einer Viertelstunde bereits zur 3:0-Führung treffen können und Orbans Treffer wurde aufgrund einer Abseitsstellung aberkannt.

Die Gäste aus Manchester finden bisher überhaupt kein Mittel gegen die stark eingestellte Elf von Julian Nagelsmann. Wan-Bissaka, der im ersten Gruppenspiel gegen Paris noch für sein Abwehrverhalten gegen Superstar Neymar gelobt wurde, kommt heute gegen den wirbligen Angelino überhaupt nicht in die Zweikämpfe. In der Offensive ist einzig die Chance von Greenwood in der neunten Minute erwähnenswert, doch der englische Youngster scheiterte.

Kurz vor der Pause hatte Manchester United etwas mehr vom Spiel, jedoch ohne für Gefahr für das Tor von Peter Gulacsi zu sorgen.

Kann Ole Gunnar Solskjær seine Mannen in der Pause wachrütteln oder zieht Leipzig durch und sichert sich damit einen Platz in der KO-Phase?

Gleich gehts weiter.