Junge Anlegerinnen und Anleger – «Wer sich nicht mit seinen Finanzen auseinandersetzt, schneidet sich ins eigene Fleisch» Die junge Generation hat Kryptowährungen, börsengehandelte Fonds und Aktien für sich entdeckt. Zwei junge Anlegerinnen sprechen über ihre Anlagephilosophie – und warum sie sich vom aktuellen Börsentief nicht unterkriegen lassen. Maren Meyer

Noreen Rasheed (30) legt ihr Geld für ihre Altersvorsorge an. Foto: Herbert Zimmermann

Als Noreen Rasheed mit 25 Jahren aus Deutschland in die Schweiz zog, setzte sie sich das erste Mal mit ihren Finanzen auseinander. «Ich erfuhr von der dritten Säule und dass man in diese anlegen kann, das hat mich interessiert», erzählt die heute 30-Jährige. Sie liess sich also von ihrer Bank beraten – und verstand «kaum ein Wort von dem, was mir der Bankberater erzählte, ich war einfach null informiert», sagt sie. Dem Bankberater habe sie nur vertrauen können, Geld in ihrer 3a-Säule richtig anzulegen.