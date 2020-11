Dominic Thiem - Auf dem Weg zum ersten Finals-Titel?

Dominic Thiem zeigte auf seinem Weg in den Halbfinal, welches Können wirklich in ihm steckt und warum ihn viele in den Fussstapfen von Federer, Nadal und Co. sehen. Dem Auftaktsieg gegen Tsitsipas in drei Sätzen folgte ein eindrücklicher Zwei-Satz-Erfolg gegen Rafael Nadal. Besonders im Spiel gegen Nadal demonstrierte der Österreicher sein volles Potenzial. Zum Abschluss verlor Thiem zwar gegen Rublew, schonte dabei aber wohl seine Kräfte.

Tritt Thiem heute wieder so auf wie gegen Nadal, stehen seine Chancen auf einen Finaleinzug gut. Für die Weltnummer 3 wäre es der erste Titel an den ATP-Finals.