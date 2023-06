Schweizer Ausnahmeläuferin – ­Wer sie einmal gesehen hat, vergisst sie nicht mehr Audrey Werro ist erst 19 und gehört schon zu den schnellsten 800-m-Läuferinnen je in der Schweiz. Gefördert wird nicht nur sie, sondern auch ihre Trainerin. Monica Schneider

Die Richtung für Nachwuchs-Europameisterin Audrey Werro (19) ist klar: Nach oben. Foto: Ulf Schiller (Keystone/Athletix.ch)

Die Daumen sind da, wo sie immer sind während eines Rennens. Eingeklemmt zwischen Zeige- und Mittelfinger – so, als hätte Audrey Werro Bedenken, sie könnten davonfliegen bei der Geschwindigkeit, mit der sie unterwegs ist. Die 19-Jährige ist am vergangenen Samstag mit ihrer Trainerin nach Genf gekommen ins Stadion «Bout du monde», Erfahrungen sammeln in einem internationalen Feld ist das erste Ziel. Und diese sind diesmal schmerzlich.