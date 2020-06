Netflix-Serie «Dark» – Wer soll das alles noch verstehen? Es ist ein komplexer Knoten aus Zeitsträngen und Parallelwelten, den die Serie in der finalen Staffel zu entwirren hat. Die Auflösung fühlt sich seltsam trivial an. Johannes Nebe

An der Grenze des kognitiv Leistbaren: Jonas (Louis Hofmann) und Martha (Lisa Vicari) in «Dark» . Fotos. Netflix

«Der Anfang ist das Ende und das Ende ist der Anfang.»

Diesen bedeutungsschwangeren Satz wiederholen die von Kindermorden und Zeitreisen geplagten Bewohner der Kleinstadt Winden wie ein Mantra. Und tatsächlich: Vieles ist am Ende der Geschichte wie am Anfang, als 2017 die erste deutsche Netflix-Produktion mit dem Namen «Dark» anlief. Nun findet sie mit der dritten Staffel ihren Abschluss.

Disclaimer: Die folgende Kritik enthält keine Plot-Spoiler. Es werden aber einzelne Szenen sowie deren Umsetzung beschrieben. Wenn Sie absolut spoilerfrei in die finale Staffel starten wollen, sollten Sie hier nicht weiterlesen.

So weit, so kompliziert

Die erste Einstellung beginnt mit einem Drohnenflug über die weiten und düsteren Kiefernwälder rund um Winden, darauf folgt eine Wand mit Porträts und Familienfotos der wichtigsten Akteure. Fast so, als wollte die Serie hämisch das riesige Figurenrepertoire präsentieren und klarstellen, dass hier alle heillos überfordert sein werden, die sich nicht die vorherigen Staffeln angesehen haben.

Wer schon in Staffel eins und zwei den Überblick verloren hat, wird hier an die Grenze des kognitiv Leistbaren stossen. Bisher handelte die Serie von Intrigen und mysteriösen Vermisstenfällen in der Kleinstadt Winden. Dann kamen die Zeitreisen hinzu. Schliesslich die Apokalypse im Jahr 2020. So weit, so kompliziert.

In der finalen Staffel scheint auch Protagonist Jonas Kahnwald (Louis Hofmann) überwältigt von den sich überschlagenden Ereignissen. Plötzlich steht sein tot geglaubter Schwarm Martha (Lisa Vicari) wieder im Wohnzimmer. Doch es ist nicht «seine» Martha, sondern eine Art Doppelgängerin aus einer Parallelwelt.

Zu den Zeitreisen kommen also auch noch alternative Realitäten hinzu – dem kaputten Raum-Zeit-Kontinuum in Winden sei Dank. Um den Spuk zu beenden, wollen Jonas und die neue Martha den Knoten finden, der all das Unheil der Serie ausgelöst hat. Wo, wann und was dieser Knoten genau ist, bleibt jedoch bis kurz vor Ende offen.

Stattdessen verlieren sich die Figuren in prophetischen Monologen über grosse philosophische Fragen wie der nach dem Determinismus des Lebens. Das hört sich aber stellenweise eher nach dem Herunterbeten von Psalmen aus der Bibel an – seltsam geschwollen und wenig kurzweilig für eine hoch spannende Netflix-Produktion. Ein Beispiel: «Die Hölle ist leer und alle Teufel sind hier.»

Trägt man all die metaphysischen Schichten ab, lässt sich im Kern eine sehr menschliche Geschichte über Verlust, Trauer und Liebe finden.

Mit religiösen Allegorien wird generell nicht gespart: Zum schaurig-entstellten Antagonisten Adam der vorherigen Staffel gesellt sich nun auch eine Eva dazu. Beide stehen sie – mal abwechselnd, mal zusammen – vor zwei riesigen Gemälden ihrer namensgebenden Bibelfiguren, vor ihren Füssen ist ein ebenso riesiger Stammbaum der Windener Bevölkerung eingraviert. Fast so, als müssten auch die Figuren der Serie sich selbst ins Gedächtnis rufen, wie sie heissen, wie die anderen heissen und worauf das Ganze eigentlich hinauslaufen soll.

Trägt man all die metaphysischen Schichten ab, lässt sich im Kern eine sehr menschliche Geschichte über Verlust, Trauer und Liebe finden. Doch die Auflösung des Knotens fühlt sich nach all den Verstrickungen und Vernetzungen seltsam trivial an. Wo grosse Worte wie «Quantenverschränkung» fallen, Gedankenexperimente wie «Schrödingers Katze» nachgestellt werden und der Dualismus des menschlichen Verstandes hinterfragt wird, erwartet man ein Ende, das dem Anfang gerecht wird.