Mehr Corona-Fälle an Schulen – Wer testet, der findet Nach den Schulferien ist die Infektionsrate an Unterländer Schulen zum Teil dramatisch angestiegen. Wo nicht getestet wird, wütet das Virus wohl unerkannt. Andrea Söldi

Bei einem Massentest geben acht bis zehn Kinder eine Spuckprobe ab, die zusammen untersucht wird. Fällt sie positiv aus, müssen die einzelnen Personen separat testen. Foto: Raphael Moser

Was angesichts der heiklen Situation befürchtet wurde, ist nun eingetreten: Nach den Sommerferien grassiert das Virus auch an den Schulen. Es ist wahrscheinlich, dass zu einem grossen Teil Personen dazu beigetragen haben, die in Ländern mit hohen Infektionsraten in den Ferien waren – etwa auf dem Balkan. Doch auch in der Schweiz breitet sich das Virus seit einigen Wochen wieder aus.

Betroffen ist zum Beispiel die Primarschule Rümlang. Bereits seit dem Mai wendet sie jede Woche die Massentests an, bei denen eine Speichelprobe von acht bis zehn Personen gesamthaft untersucht wird. Fällt sie positiv aus, müssen die einzelnen Teilnehmenden separat getestet werden. Vor den Sommerferien gab es in den Schulhäusern Worbiger und Rümelbach jeweils ein bis zwei Fälle pro Woche. In der ersten Woche nach den Sommerferien dagegen erwiesen sich 16 von 84 Pools als positiv. «Wir haben einen Anstieg erwartet, aber dass er so stark ist, hat uns erstaunt», sagt Schulpräsidentin Barbara Altorfer. In ganzen fünf Klassen seien die negativ getesteten Kinder aus diesen Pools nun in Teilquarantäne. Das heisst, dass die Kinder zwar in die Schule kommen, ansonsten aber strikt zu Hause bleiben müssen. Positiv getestete Kinder werden nach wie vor für zehn Tage isoliert.