Zuhause arbeiten wegen Corona – Wer vom Homeoffice profitiert, wer darunter leidet – und was Chefs tun sollten Wissenschaftler haben untersucht, wie sich Heimarbeit auf Gesundheit, Psyche und Arbeitskultur auswirkt. Und wie gross die ideale Dosis Heimarbeit ist. Alize Lanzke

Im Homeoffice wird zwar mehr gearbeitet, doch die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Abteilungen verschlechtert sich . Foto: Pexels

Zur Morgenkonferenz im Pyjama, mittags auf die Yogamatte statt in die Kantine und ein früher Feierabend im Kreis der Familie: Mit diesem Ideal des Homeoffice hat die Realität der meisten Menschen wenig gemein. Nach gut anderthalb Jahren Corona-Pandemie zeichnen immer mehr Studien und Umfragen stattdessen ein differenziertes Bild unterschiedlicher psychologischer und körperlicher Effekte des Arbeitens zu Hause. Diese sind abhängig von den individuellen Lebensbedingungen, vom jeweiligen Typ und von der Unternehmenskultur. Nicht zuletzt werfen die neuen Daten ein Schlaglicht auf eine grundsätzliche Frage: Wie wollen wir eigentlich arbeiten?

Klar ist, die Arbeit in den eigenen vier Wänden hat durch die Pandemie einen kräftigen Schub bekommen: Während des Lockdown 2020 ist der Anteil an Arbeitnehmenden in der Schweiz, die mehr als sechs Stunden im Homeoffice gearbeitet haben, um rund 335’000 Personen angestiegen. Das zeigt eine repräsentative Umfrage des Forschungsinstituts GFS Bern. Die Anzahl Stunden, die im Homeoffice geleistet wurden, hat sich verdreifacht. Vor dem Lockdown waren es im Durchschnitt 10,5 Stunden pro Person und Woche, im Lockdown hingegen durchschnittlich rund 32 Stunden.



Diese Zahl dürfte nach der Pandemie wieder sinken. Dennoch scheint sich die Arbeitswelt verändert zu haben – mit Folgen für die Unternehmenskultur und das soziale Miteinander, für Führungskräfte und auch für Beschäftigte.