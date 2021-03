Fahrplan 2023 in der Region – Wer vom neuen ZVV-Fahrplan profitiert – und wo Haltestellen verschwinden Der ZVV legt bis zum 28. März die Fahrpläne für die nächsten zwei Jahre auf. Wir zeigen, wo der Service im Unterland verbessert und wo er abgebaut werden könnte. Manuel Navarro

Die ZVV hat vorgestellt, wie sich ab Dezember 2022 die Fahrpläne ändern. Foto: Sibylle Meier

Welcher Zug wann wo hält und wie lange man danach auf den Bus warten muss, der einen nach Hause bringt – diese Entscheidungen des Zürcher Verkehrsverbunds (ZVV) prägen den Alltag vieler Pendlerinnen und Pendler des Unterlands massgeblich. Nun hat der ZVV öffentlich aufgelegt, wie der Fahrplan in den nächsten zwei Jahren aussehen soll.

Neuer Nachtbus nach von Oberglatt nach Bachs

2022 sind mit Ausnahme des Nachtnetzes keine Änderungen am Fahrplan vorgesehen. Für das Unterland kommt dabei die neue Linie N50 dazu. Sie startet in Oberglatt und fährt von dort die Gemeinden Niederglatt, Neerach, Stadel, Kaiserstuhl, Fisibach und schliesslich Bachs an. Verkehren wird die Linie von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag im Stundentakt.