Dritte Impfung im Kanton Zürich – Wer, wann, wie, wo – Das sind die Booster-Pläne für Zürich Von Booster bis Omikron: Antworten auf die 15 wichtigsten Fragen rund um die Corona-Impfung vor den Festtagen. Pascal Unternährer Kevin Brühlmann

Eine Frau wird im Booster-Impfzentrum in Zürich-Oerlikon drittgeimpft: Hier sind auf zwölf Impfstrassen 2000 Auffrischimpfungen am Tag möglich. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Am vergangenen Freitag überraschte der Bundesrat. Er gab bekannt, dass man die dritte Impfung gegen Covid-19, den Booster, bereits vier statt sechs Monate nach der zweiten Impfung erhalten darf, am Dienstag zog das Bundesamt für Gesundheit nach. Kantone wie Zürich gerieten so unter Zugzwang.

Auf einen Schlag wären 600’000 Zürcherinnen und Zürcher berechtigt gewesen, die Auffrischimpfung zu bekommen. Doch die Kapazitäten im Kanton reichen dafür nicht aus. Zurzeit werden 15’000 Spritzen pro Tag verabreicht. «Wir finden das Vorgehen des Bundesrats problematisch. Es war eine Hauruckübung», sagte Peter Indra, der Leiter des kantonalen Gesundheitsamts. Deshalb hat Zürich die Wartefrist zwischen zweiter und dritter Impfung nur auf fünfeinhalb Monate reduziert. 200’000 Personen durften sich somit zusätzlich boostern lassen.