Gerüchte um Verschwörungen – Wer wusste in Moskau was? Luftwaffenkommandant Sergei Surowikin konnte es immer gut mit Söldnerchef Jewgeni Prigoschin. Und er war einer der Ersten, der die Wagner-Kämpfer zur Umkehr aufriefen. Wird ihm das nun zum Verhängnis? Silke Bigalke aus Moskau

Kaum vorstellbar, dass niemand innerhalb der Militärführung geahnt hatte, was Prigoschin plante: Kommandant Sergei Surowikin wird im Dezember 2022 von Präsident Wladimir Putin ein Orden überreicht. Foto: Mikhail Klimentyev (AP)

Während Jewgeni Prigoschin am Samstag mit seinen Söldnern Richtung Moskau marschierte, gab es auffällig wenige Stimmen, die ihn öffentlich zur Umkehr aufriefen. Einer der Ersten war Luftwaffenkommandant Sergei Surowikin, er hat den Ruf, gut mit Prigoschin auszukommen. Der General wandte sich in einer Videobotschaft an den Söldnerchef, erinnerte ihn an gemeinsame Kämpfe, gemeinsame Verluste und Siege. «Wir sind vom gleichen Blut. Wir sind Krieger», sagte der glatzköpfige Surowikin im Video, ein Maschinengewehr auf dem Schoss. «Ich rufe euch auf, damit aufzuhören.» Was Prigoschin tue, spiele dem Feind in die Hände.