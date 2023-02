Willkommen zum Wahlticker für die Bezirke Dielsdorf und Bülach

Liebe Leserinnen und Leser

es ist Sonntag, es ist Wahltag, und wir sind bereit. Gewählt werden heute die Mitglieder des Zürcher Kantonsrats und des Zürcher Regierungsrats für die nächsten vier Jahre. In den kommenden Stunden informieren wir Sie an dieser Stelle schnellstmöglich über den aktuellen Stand der Kantonsratswahl, über mögliche und definitive Sitzverschiebungen, und natürlich über die Reaktionen der Kandidierenden in und aus den Bezirken Bülach und Dielsdorf.

Wichtig zu wissen: Im Bezirk Bülach werden 18 Kandidierende die Wahl schaffen, im Bezirk Dielsdorf 11. Total haben sich 268 Personen in den Wahlkampf gewagt, darunter 25 Bisherige. Bis heute Sonntagabend hat das Zürcher Unterland also mindestens vier neue Mitglieder im Kantonsrat.