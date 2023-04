Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Werbeplakat der Firma von Blochers Sohn gibt Rätsel auf Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert.

Twitter-User fragen sich, ob es sich bei diesem Plakat um eine neue Form des Genderns handelt. So sieht das Werbeplakat der Firma Dottikon aus.

«Dein Einstieg ins Berufsleben. Jobs für Lehrab­gänger.» So wirbt das Chemieunternehmen Dottikon von Markus Blocher um neue Mitarbeitende. Die Werbeplakate hängen unter anderem an Bahnhöfen – und werfen Fragen auf. Zumindest auf Twitter. Denn neben dem Satz «Jobs für Lehrabgänger» ist eine Frau abgebildet. «Männliche Form, aber weiblich gelesene Person abgebildet? Soll das eine neue Form des Genderns sein?», twittert eine Nutzerin. Mit ihrer Annahme könnte sie vielleicht gar nicht mal so falschliegen. Etwas abenteuerlich klingt da die Vermutung eines anderen Nutzers: «Die Firma wird von Chrigel Blochers (SVP-Übervater und ehemaliger Bundesrat Christoph Blocher, Anm. d. Red. ) Sohn geführt. Vermutlich würde er enterbt, falls er genderte.»