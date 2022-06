Geldblog: Crash bei Kryptowährungen – Werden Bitcoin und Co. noch tiefer fallen? Geldexperte Martin Spieler sagt, warum die erschütterte Kryptowelt noch länger unter Druck bleiben wird. Und warum ihn das alles an die Anfänge des Internets erinnert. Martin Spieler

Crash mit Potenzial nach unten: Die Kryptowährungskurse dürften den Boden wohl noch nicht gefunden haben. Foto: Getty Images

In den USA ist die Kryptofirma Celsius Network in eine Negativspirale geraten. Könnte dies die Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum noch mehr belasten, obwohl diese schon stark gelitten haben? Ich hatte mal schöne Gewinne in meinem Kryptowallet, aber diese sind weggeschmolzen wie Butter an der Sonne. Leserfrage von M. M.