Deponiepläne auf Waldboden – Werden in Rümlang tatsächlich 6000 Bäume gefällt? Der Kanton will ein Waldstück roden, um eine Deponie in Rümlang zu erweitern. Das stösst auf Widerstand. Noch ist das Schicksal des Waldes nicht definitiv besiegelt. Anna Bérard

Im Chalberhau-Wald mit dem alten Baumbestand haben Insektenspezialisten 30 seltene Käferarten festgestellt. Wird der Wald gerodet, wären diese für immer verloren. Archivfoto: Leo Wyden

Der Kantonsrat will 10 Hektaren Wald abholzen. Es geht dabei um ein Waldstück auf Rümlanger Boden, das an die Deponie Chalberhau grenzt, wo Bauschutt aus dem Grossraum Zürich gelagert wird. Die Deponie ist seit Herbst 2018 in Betrieb, schon damals war die Rede von einer Erweiterung. Der Plan: Das Waldstück roden, den Bauschutt aufschichten und dann die Fläche wieder aufforsten. Die Lage direkt an der Autobahn scheint perfekt für kurze Anfahrten der Lastwagen.