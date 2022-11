Umfrage zu Katar – Werden Sie die WM verfolgen oder ignorieren? Und sollen die Schweizer mit Regenbogen-Armbinden auflaufen? Nehmen Sie an unserer Umfrage zum umstrittenen Turnier teil – und sehen Sie, was andere Lesende meinen. Philippe Zweifel

Die Fussball-WM in Katar beginnt in wenigen Tagen – mit wie vielen Zuschauern? Foto: Getty

WM im November: Die Stimmung vor dem ersten Anpfiff in Katar ist gedämpft. Die Vergabe des Turniers in ein Land, in dem Menschenrechte und Klimaschutz wenig zählen und der Verdacht der Korruption allgegenwärtig war, hat vielen die Freude am Sportspektakel genommen. Oder nicht? Diese nicht repräsentative Community-Umfrage zeigt, wie unsere Leserinnen und Leser zur WM stehen.

Philippe Zweifel ist Co-Leiter des Ressorts Leben. Er hat Anglistik und Journalistik studiert. Mehr Infos @delabass

