Derzeit sieben Corona-Patienten – Werden weniger dringende Eingriffe am Spital Bülach bald verschoben? Die Kapazitäten am Spital Bülach reichen noch aus. Doch wenn sich die Corona-Zahlen weiterhin so entwickeln, droht bald die Überlastung. Flavio Zwahlen und Martin Liebrich

Im Frühling war man am Spital Bülach auf das Schlimmste gefasst. Jetzt könnte es ernst werden. Archivfoto: Sibylle Meier

Wie es scheint, muss sich die Zürcher Regierungsrätin und Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli auf einen langen Freitag einstellen. Bereits um 8.30 Uhr wird sie in einem Live-Stream zu sehen sein. Titel: «Covid-19: Situation in den Zürcher Spitälern». Positive Neuigkeiten sind nicht zu erwarten – dies zeigt auch eine Nachfrage beim Spital Bülach. Dort steigt die Anzahl der Corona-Patienten und -Patientinnen weiter, wie Urs P. Kilchenmann, Fachverantwortlicher Unternehmenskommunikation, am Donnerstag erklärte.

Wenn es so weitergeht, droht die Überlastung