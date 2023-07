Waldforschung in der Höhe – Weshalb auf der Lägern die Baumwipfel ausgehorcht werden Das Institut für Wald, Schnee und Landschaft hat modernste Technik installiert. Jetzt werden Vogelstimmen und Fledermausrufe in den Baumkronen aufzeichnet. Andrea Söldi

Jan Vigués Jorba und Lucia Villarroya Villalba holen den Insektenfänger herunter, um die Proben aus den Baumkronen zu entnehmen. Daran sind auch Gerätschaften montiert, die Vogelstimmen und Fledermausrufe aufzeichnen. Foto: Milad Perego

Wer aufmerksam im Wald auf der Lägern unterwegs ist, könnte dort grossen laternenförmigen Gebilden begegnen. Sie hängen hoch oben in den Baumkronen sowie in Bodennähe zwischen den Stämmen und dienen als Insektenfänger: Wenn Fliegen, Mücken und andere Tierchen in die durchsichtigen Wände fliegen, fallen sie in den darunter angebrachten Becher. Weniger gut sichtbar sind die kleinen Geräte, die über den Fallen befestigt sind. Die hochmoderne Technik zeichnet Vogelstimmen und Fledermausrufe auf sowie Temperatur und Feuchtigkeit.