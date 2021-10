Begehrtes Herbstmenü – Weshalb das Wildfleisch meist aus dem Ausland stammt Herbstzeit ist Jagdzeit. Doch oft kommt das Wild aus Österreich oder Slowenien. Gründe dafür gibt es mehrere. Mathias Streit

Wer Rehfleisch aus der Schweiz essen will, muss die richtigen Adressen kennen – oder selbst auf die Jagd gehen. Foto: Hans Wüthrich

Es ist Jagdsaison in der Schweiz. Kaum ist der erste Schuss gefallen, locken Restaurants und Grossverteiler mit frischem Fleisch vom Reh oder Hirsch. Wildbret ist im Herbst beliebt. Doch oftmals kommt das Fleisch nicht aus der Schweiz.

«Sobald es kälter wird, wollen alle Wild essen», sagt der Jäger Bruno Rosser. Im Schnitt verzehren die Schweizerinnen und Schweizer 470 Gramm Wildfleisch pro Jahr – hauptsächlich in den Monaten Oktober und November. «Trotz Jagdsaison ist die Nachfrage in dieser Zeit so gross, dass wir den Markt nicht abdecken können», sagt Rosser, Präsident des Jägervereins Oberaargau.