Lukas Fehr aus Buchberg – Weshalb der Wein besser am Ferienort bleibt Der Buchberger Weinfachmann Lukas Fehr klärt über Märchen und Ammengeschichten rund ums Thema Wein auf. Immer dabei – ein wenig Schalk. Ruth Hafner Dackerman

Lukas Fehr räumt mit Mythen rund um den Wein auf. Foto: Marc Dahinden

Man ist in den Ferien am Sandstrand – entspannt, gut gelaunt. Ein spritziger gekühlter Sauvignon blanc wird serviert. Der Weisswein schmeckt fruchtig, unvergleichbar gut, ist in diesem Moment der beste Wein der Welt. Genau diesen Wein will man nach Hause mitnehmen. Doch dann folgt der Frust. Daheim schmeckt er nicht annähernd so gut, wie wir ihn in Erinnerung hatten. Wer hat das nicht schon erlebt?