Und erst noch im Zentrum – Weshalb die Stadt Bülach ein Jurte bauen will Ein besonderes Bauprojekt hat die Stadt Bülach veröffentlicht. Sie plant den Bau einer Jurte. Daniela Schenker

Das Projekt ist im Garten der Liegenschaft Bannhaldenstrasse 5 in Bülach ausgesteckt. Foto: Sibylle Meier

Jurten sind die traditionelle Unterkunft der Nomadenvölker in Zentralasien. Nun soll ein solches Rundzelt bald im Zentrum von Bülach stehen, genauer an der Bannhaldenstrasse 5, zwischen Bahnhof und Spital. Das kündigt eine Bauausschreibung der Stadt Bülach an. Und tatsächlich: Vor Ort ist das Projekt ordnungsgemäss ausgesteckt. Wird die Stadt neu zum Anbieter von Abenteuerferien? Im Sinne von: Sanfter Tourismus mit Bahnanschluss?