«Bigoscht» von Tanja Kummer – Weshalb ein Verlag aus Embrach ein Buch im Thurgauer Dialekt herausbringt Was hat der Thurgauer Dialekt mit Embrach zu tun? Eigentlich nicht viel. Doch mit «Bigoscht» der Ostschweizer Autorin Tanja Kummer ist beim Embracher Arisverlag ein Buch im Thurgauer Dialekt erschienen. Laura Hohler

Buchautorin Tanja Kummer mit ihrem Werk «Bigoscht». Erschienen ist es im Embracher Arisverlag. Foto: Francisco Carrascosa

Das Leben, die Liebe, die Arbeit. Also alles, was die Menschen beschäftigt und schon immer beschäftigt hat. Darum geht es in den verschiedenen Kurzgeschichten und Gedichten der Autorin Tanja Kummer. Das Spezielle daran: Alles ist entweder im Thurgauer Dialekt verfasst, oder Dialektwörter werden gezielt eingestreut. Jetzt ist ihr neues Buch erschienen, und zwar im Embracher Arisverlag. Verlegerin Karin Sutter erklärt, wie es dazu kam: «Tanja Kummer ist eine bekannte Autorin.» Da sie bereits Erfahrung mit Mundarttexten gehabt habe und sich in der Spoken-Word-Szene habe etablieren können, sei man auf die Thurgauer Schriftstellerin gekommen. «Aber wir wollen auch immer wieder neue Talente entdecken.» Aus einigen Eingaben, die der Arisverlag erhalten habe, habe man sich schliesslich für Kummer entschieden.