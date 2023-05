Pläne der ZKB in Bassersdorf – Weshalb hier trotz Verbots ein Hochhaus gebaut werden darf Eine Initiative verbietet in Bassersdorf den Bau neuer Hochhäuser, und die bestehenden sollen nicht erhöht werden. Doch genau das könnte nun dennoch passieren. Christian Wüthrich

Das Hochhaus am Auenring 21 in Bassersdorf (vorne) soll abgebrochen und durch ein neues, höheres ersetzt werden. Foto: Christian Wüthrich

Ein rund 40 Meter hoher Wohnturm in einem Dorf, wo das lokale Baugesetz Gebäude über 25 Meter verbietet: Was wie ein grober Rechtsbruch anmutet, lässt viele ungläubig stutzen und sorgt in Bassersdorf für Stirnrunzeln. Wieso trotz aller Widersprüchlichkeit ein legitimes Bauinteresse für ein neues Hochhaus besteht, lässt sich über weite Strecken nachvollziehen und erklären. Dennoch ist längst nicht geklärt, welche Limiten gelten und wessen Interessen denn nun genau berücksichtigt werden müssen.