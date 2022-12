Sweet Home: Einrichten mit Winterfarben – Weshalb kühl nicht kalt sein muss Eisblau, Winterweiss und Mitternachtsgrau können ganz schön wohnlich wirken – wie diese zehn Einrichtungsideen beweisen. Marianne Kohler Nizamuddin

Ein Couchtisch in Winterlaune. Foto: Artiana

Manchmal ist es nun ganz schön farblos draussen. Das Licht kämpft mit dem Nebel und man fühlt sich bereits mitten am Nachmittag, als wäre schon bald Nacht. Das kann bedrückend sein, muss es aber nicht. Wer wie ich viel draussen ist, lernt, dem Wetter zu trotzen, und entdeckt die Schönheit in jeder Stimmung. Die winterliche Kargheit kann nämlich auch besänftigen. Sie diktiert schon fast Ruhe und drängt zum Innehalten. Davon kann man einiges mit nach Hause nehmen. Einrichten mit kühlen Farben muss nämlich nicht kalt sein, sondern macht das Zuhause sanft und bringt Ruhe in alles.