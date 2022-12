Hohe Temperaturen – Wetter bringt Tiere im Unterland durcheinander Auf der Wiese zirpen Heuschrecken, und im Neeracherried fliegen Libellen – derzeit spielen sich in der Natur Szenen ab, die nicht zur Jahreszeit passen. Mirjam Bättig Astrit Abazi

Die hohen Temperaturen könnten sich auf die Nahrungsquellen von Zugvögeln auswirken. Foto: Boris Rössler (Keystone)

November – das ist bei uns meist der Monat, in dem es neblig und kalt ist und sich viele Pflanzen und Tiere bereits in die Winterruhe verabschiedet haben. Dieses Jahr scheint sich die Natur jedoch nicht an altbekannte Muster zu halten.