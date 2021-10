Zugespitzt – Wettrüsten auf dem Wanderweg In der Rubrik «Zugespitzt» greifen Redaktorinnen und Redaktoren Themen aus dem Unterländer Alltag auf. Daniela Schenker

Bergschuhe gehören heute zum Standard des Sonntagswanderers. Foto: Archiv

Wohlverstanden: Weder die Rega noch ich wünschen uns jene längst vergangenen Zeiten zurück, in denen die Sonntagsausflügler einem auf 2875 Meter über Meer mit ausgelatschten Stofftretern entgegenrutschten. Diese Zeiten sind vorbei. Heute läuft die Wanderin viel eher Gefahr, auf einem asphaltierten Strässchen in 700 Meter Höhe von einem Gletscherpickel aufgespiesst oder beim Herbstbummel über die Lägern von einem Steigeisen zerkratzt zu werden.

Corona hat den Bergsportgeschäften Rekordumsätze beschert – das ist unübersehbar. War ich früher mit meinen über die Knöchel reichenden Wanderstiefeln am Berg ausrüstungstechnisch ganz vorn mit dabei, liege ich heute im hinteren Mittelfeld. Das, was ich in den Herbstferien auf meinen bescheidenen Touren überholte, schien einem Hochglanzprospekt entlaufen: Hightechmembrane von Kopf bis Fuss und Carbonstöcke sind heute beim Aufstieg Mindeststandard.