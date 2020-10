Miniversion für eingefleischte Fans – Wetziker Bierfest trotzt Corona Die grossen Oktoberfeste im Oberland haben längst die Segel gestrichen, nur im Bezirk Hinwil stehen die Veranstalter stramm im Corona-Gegenwind. Nun soll auch das Wetziker Bierfest am Wochenende steigen, einfach abgespeckt. David Kilchör

So siehts am Wetziker Bierfest üblicherweise aus – eine Tanzfläche wirds heuer aber nicht geben. Archivfoto: Mirjam Müller

«Die Angst ist so krass», sagt Peach Keller. «Die Leute bangen um ihre Gesundheit, ihren Job.» Das spürt er derzeit besonders, plant er in seinem Craft-Beer-Shop auf dem FBW-Areal in der Robenhauser Industrie doch eine Miniausgabe des Bierfests, zu der man sich anmelden soll.

Das Bierfest ist eine Art lokales Pendant zum bayrischen Oktoberfest; aber in den Wetziker Farben, mit Wetziker Bier und Wurst und einem Wetziker Volksmusiker, namentlich Swen Tangl. Keller kann aufgrund der Corona-Massnahmen nur maximal 90 Personen – in jeweils drei 30er-Sektoren aufgeteilt – ans Fest lassen. In der grossen Version im Event Loft des Swiss Star Hotel hätten mehrere Hundert Platz.